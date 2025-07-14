Спецпосланець США Келлог прибув до Києва

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог у понеділок, 14 липня, прибув з візитом до Києва.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед тем, які українська сторона хоче порушити під час візиту Кіта Келлога, Андрій Єрмак відзначив оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції, захист цивільних, посилення співпраці між Україною та США.

«Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід», – написав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про намір надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, підкресливши, що ці системи критично необхідні для захисту від російських обстрілів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.