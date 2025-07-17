Кабмін скоротив перелік підприємств, які ОВА можуть визнати важливими

Військовий квиток. Ілюстративне. Фото: Укрінформ

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку визначення критично важливих для економіки підприємств, звузивши повноваження обласних та Київської державної адміністрацій у цьому питанні.

Відповідну постанову №847 від 14 липня оприлюднено на Урядовому порталі.

Зміни стосуються постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка регулює надання підприємствам статусу критичних з можливістю бронювання працівників на період мобілізації та воєнного стану.

Згідно з новою редакцією, обласні державні адміністрації (або військові адміністрації у разі їх утворення) можуть надавати статус критично важливих лише підприємствам, що здійснюють діяльність у визначених сферах. Йдеться про:

сільське, лісове та рибне господарство;

добувну промисловість і розроблення кар’єрів;

переробну промисловість;

енергопостачання, включаючи електроенергію, газ, пару та кондиційоване повітря;

водопостачання, каналізацію та поводження з відходами;

будівництво;

оптову й роздрібну торгівлю, ремонт автотранспорту та мотоциклів;

транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність.

У зв’язку з цим обласним і Київській державній адміністраціям доручено протягом місяця переглянути власні критерії, за якими визначається критичність підприємств для забезпечення потреб громади.

Окрім цього, раніше, у червні, Держслужба з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік релігійних організацій, визнаних критично важливими для економіки та життєзабезпечення. До нього увійшли 7 726 юридичних осіб, які відповідають установленим критеріям — зокрема, входять до Реєстру неприбуткових установ і подали звіти про доходи.

Такі релігійні організації отримали можливість бронювати своїх керівників та працівників, які перебувають у трудових відносинах.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення граничного відсотка бронювання працівників підприємств критичної комунальної інфраструктури з 50% до 75%.

Також Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних. Відтепер підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, зможуть давати «бронь» 100% своїх працівників.