Громадські організації та медіа закликають Верховну Раду відновити трансляції засідань

Засідання Верховної Ради. Фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk

Понад 50 громадських організацій і медіа звернулися до Верховної Ради з вимогою відновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі «Рада», а також завчасно публікувати порядки денні.

Про це повідомив рух «Чесно».

У заяві йдеться, що відкритість парламенту є необхідною умовою прозорості, особливо в контексті розгляду важливих законопроєктів. Зокрема, під час найближчого засідання депутати планують розглядати ініціативу щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автори звернення наголошують, що рішення, які стосуються антикорупційної реформи, євроінтеграції та міжнародної підтримки України, мають ухвалюватися відкрито. На їхню думку, громадськість повинна мати змогу спостерігати за голосуванням депутатів у режимі реального часу.

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Підписанти закликають парламент відновити трансляції вже з наступного пленарного засідання.

Нагадаємо, що 22 лютого 2024 року Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про місцеве самоврядування, зобов’язавши місцеві ради транслювати онлайн усі засідання депутатських комісій та сесій. 27 лютого закон передали на підпис Президенту України.

Що з доступом до мерії Миколаєва?

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте, практика, щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ.

У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

Нагадаємо, що Миколаївська облрада у 2023 році всупереч регламенту відмовила «НикВести» в присутності на сесії, яка запланована у дистанційному режимі.

Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко заявив, що Миколаївська обласна рада не мала права відмовляти журналістам у доступі до засідання обласної ради, а повинна лише попередити про наявні безпекові ризики.