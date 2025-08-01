«Наші вимоги не змінилися»: Путін підтвердив ультиматум Україні, озвучений ще влітку 2024 року

Володимир Путін. Фото AP

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його вимоги до України залишаються незмінними з літа 2024 року.

Про це повідомляють російські інформагентства, цитуючи його слова під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Тоді він заявив, що українські війська мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Водночас, у п’ятницю Путін сказав, що «позитивно оцінює» переговорний процес у Стамбулі, і потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення «довгострокового — без будь-яких тимчасових обмежень — миру в Україні».

Нагадаємо, що протягом липня цього року російські війська застосували проти України більш ніж 3,8 тисяч ударних БПЛА типу «Shahed» та майже 260 ракет різних типів.