Махінації з дронами — аморальні, логістикою в Нацгвардії керуватимуть тільки бойові офіцери, — Зеленський
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- Світлана Іванченко
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22:14, 02 серпня, 2025
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Президент Володимир Зеленський різко засудив корупційні схеми, викриті НАБУ та САП у сфері оборонних закупівель, і заявив про кадрові зміни в Національній гвардії.
Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні 2 серпня.
— Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це, — сказав Володимир Зеленський.
Президент також повідомив, що у Нацгвардії вже триває службове розслідування. Він очікує на чіткі результати й оголосив про важливу зміну: надалі логістикою в Нацгвардії керуватимуть лише бойові офіцери.
— Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень, — підсумував Володимир Зеленський.
Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП підозрюють в корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.
Джерела видання УП в правоохоронних органах повідомляють, що серед затриманих, окрім нардепа Олексія Кузнєцова, ще голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що повністю підтримує дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після затримання народного депутата Олексія Кузнєцова.
Зазначимо, що Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая, який фігурує у корупційному скандалі.
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