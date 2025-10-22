Україна і Швеція підписали угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen E для ЗСУ

Шведські винищувачі Gripen E . Фото: Getty Images

У середу, 22 жовтня, Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E для Повітряних сил ЗСУ. Документ підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Стокгольма.

Під час спільного брифінгу прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що угода фокусується на довгостроковій співпраці держав, а тому про негайне постачання літаків не йдеться.

— Ця угода не спрямована на якісь постачання конкретно в цей момент. Йдеться про близько 120–150 винищувачів Gripen серії E, яку зараз починаємо виробляти. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України, — повідомив Крістерссон.

Він додав, що угода є «початком тривалої подорожі на 10-15 років».

Президент Зеленський зазначив, що Україна вже готує пілотів і технічні команди, щоб наступного року розпочати використання Gripen.

— Разом із прем’єром Крістерссоном ми також обговорили питання енергетики та відновлення. Скоординували зусилля напередодні зустрічі в Брюсселі. Саме наша далекобійність може усадити Росію за стіл так, щоб реально закінчити цю війну, — наголосив він.

Раніше шведський міністр оборони Пол Йонсон повідомляв, що Швеція готова надати Україні більше допомоги у військовій авіації, зокрема літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen. Він зауважив, що одночасне освоєння трьох типів літаків (F-16, Mirage та Gripen) могло б стати викликом для України, проте інтеграція західних літаків вже значно посилила українську ППО.

JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління компанії Saab. Модернізована серія Gripen E/F отримала більший фюзеляж, потужніший двигун, збільшену вантажопідйомність для озброєння, нову кабіну пілота, архітектуру авіоніки та систему радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше Швеція повідомила, що виділить додаткові 35 мільйонів євро на підтримку України перед зимою.