Делегація без мандату на рішення: у ЄС заявили, що РФ несерйозно ставиться до переговорів в Абу-Дабі

Кая Каллас заявила, що РФ несерйозно ставиться до переговорів про мир. Фото: oxu.az

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що Росія не ставиться серйозно до мирних переговорів, які відбуваються в Абу-Дабі. На її думку, про це свідчить склад російської делегації, до якої входять переважно військові без повноважень ухвалювати рішення.

Про це Кая Каллас сказала перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

— Якщо ми подивимося на ці переговори, то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього, — наголосила вона.

Кая Каллас також звернула увагу на те, що паралельно з переговорами російська сторона продовжує атаки по Україні. За її словами, під час переговорів росіяни «бомблять українців, намагаючись бомбардувати і заморозити їх, щоб змусити здатися».

У цьому контексті в Євросоюзі обговорюють додаткову енергетичну підтримку для України. Кая Каллас зазначила, що зима є надзвичайно складною, українці зазнають серйозних труднощів, а ситуація може перерости у гуманітарну катастрофу. Вона знову підкреслила, що Росія «лише вдає, що веде» мирні переговори.

Раніше, Володимир Зеленський поділився першими деталями тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Водночас у Росії назвали старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії, як певний поступ у переговорному процесі.

Крім цього, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде підготовку до нових тристоронніх зустрічей за участю американської та російської делегацій вже найближчим часом.