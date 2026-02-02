У Кремлі підтвердили новий раунд переговорів у Абу-Дабі 4–5 лютого

Дмитро Пєсков підтвердив новий раунд переговорів у Абу-Дабі 4–5 лютого. Фото: Reuters

У Кремлі підтвердили, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відбудеться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Про це повідомляють російські медіа «РИА Новости» та «Интерфакс» із посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, другий раунд переговорів з питань безпеки спочатку планували провести раніше, однак сторони не змогли узгодити графіки. У підсумку зустріч домовилися провести в середу та четвер в Абу-Дабі.

Реклама

Також Дмитро Пєсков заявив, що переговорний процес є складним. За його словами, з окремих питань сторони змогли наблизитися завдяки обговоренням, але є й теми, де точки дотику знайти важко.

Раніше президент Володимир Зеленський після доповіді переговорної групи повідомляв, що наступні тристоронні зустрічі заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Нагадаємо, після першої тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах, Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Водночас у Росії назвали старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії, як певний поступ у переговорному процесі.