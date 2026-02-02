 Пєсков підтвердив новий раунд переговорів у Абу-Дабі 4–5 лютого

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -7.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -7.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Кремлі підтвердили новий раунд переговорів у Абу-Дабі 4–5 лютого

Дмитро Пєсков підтвердив новий раунд переговорів у Абу-Дабі 4–5 лютого. Фото: ReutersДмитро Пєсков підтвердив новий раунд переговорів у Абу-Дабі 4–5 лютого. Фото: Reuters

У Кремлі підтвердили, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відбудеться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Про це повідомляють російські медіа «РИА Новости» та «Интерфакс» із посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, другий раунд переговорів з питань безпеки спочатку планували провести раніше, однак сторони не змогли узгодити графіки. У підсумку зустріч домовилися провести в середу та четвер в Абу-Дабі.

Реклама

Також Дмитро Пєсков заявив, що переговорний процес є складним. За його словами, з окремих питань сторони змогли наблизитися завдяки обговоренням, але є й теми, де точки дотику знайти важко.

Раніше президент Володимир Зеленський після доповіді переговорної групи повідомляв, що наступні тристоронні зустрічі заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Нагадаємо, після першої тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах, Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Водночас у Росії назвали старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії, як певний поступ у переговорному процесі.

Останні новини про: Війна в Україні

Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»
Росія уникає ударів по енергетиці, але бʼє по логістиці, — Зеленський
Термінали Starlink потрібно буде верифікувати через ЦНАПи та «Дію»
Реклама
Читайте також:
новини
Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

Аліна Квітко
новини
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

Даріна Мельничук
новини
Сєнкевич доручив комунальникам перевірити освітлення на точках безоплатної видачі води в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини
Для безперебійної роботи тепла у Миколаєві задіяли понад 200 генераторів

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Термінали Starlink потрібно буде верифікувати через ЦНАПи та «Дію»
Росія уникає ударів по енергетиці, але бʼє по логістиці, — Зеленський
Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

3 години тому

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Головне сьогодні