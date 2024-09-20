Благодійники шукають компанію, яка за ₴10 млн відремонтує укриття в одному з ліцеїв Миколаївщини

Ремонт укриття. Архівне фото «МикВісті»

Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS) в Україні оголосило тендер на ремонт протирадіаційного укриття у Горохівському ліцеї на Миколаївщині. Проєкт фінансує Данія.

Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook. Відповідний тендер оприлюднили на платформі UNGRM.

Згідно з розрахунками замовника, кошторисна вартість ремонту укриття — 10 мільйонів гривень. За ці кошти переможець тендеру повинен зокрема виконати архітектурно-будівельні роботи, встановити системи опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, електрики, пожежної сигналізації та інтернет-зв’язку.

Скриншот з робочого проєкту для укриття у Горохівському ліцеї

Особлива увага в проєкті звертається на доступність укриття для маломобільних груп населення: встановлення пандусів, поручнів при входах, в туалетах та душових.

Санвузли для МГН. Скриншот з проєкту

Площа укриття, згідно з робочим планом складає понад 620 квадратних метрів. Сховище буде розраховане на 221 особу.

Згідно з даними, опублікованими в інформаційній системі управління освітою, сьогодні у Горохівському ліцеї навчається 157 учнів. Кількість персоналу у закладі — 31. Однак загальна кількість учнів, яку може приймати ліцей — 489.

Заявки на участь у тендері приймають до 30 вересня поточного року.

План укриття у Горохівському ліцеї. Скриншот з робочого проєкту

Нагадаємо, уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

Зазначимо, що нещодавно у Березанці підтопило протирадіаційне укриття в школі, готовність якого у березні цього року перевіряли депутати та керівництво Миколаївської області. На ремонті роботи було витрачено 18 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що відділ освіти, молоді та спорту Коблівської міськради оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття у Рибаківському ліцеї вартістю понад 90 мільйонів гривень.

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