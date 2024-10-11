У Миколаїв завітав голова Держагентства відновлення: говорили про відновлення питної води в місті

У Миколаєві відбулась зустріч з головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Фото з соціальних мереж Олександра Сєнкевича.

У пʼятницю, 11 жовтня, в Миколаїв приїхав новопризначений керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин. Разом з міською владою вирішували питання щодо відновлення питного водопостачання в місті.

Сергій Сухомлин повідомив, що під час наради відпрацьовували різні технічні рішення, аби в наступному році Миколаїв отримав чисту воду.

«Ми вже починаємо роботу. Ми повинні реалізувати проєкт досить швидко, але водночас, не мають постраждати ні якість, ні прозорість. А вартість реалізації проєкту має бути зрозумілою та сталою», — зазначив він.

Сергій Сухомлин у Миколаєві. Фото: Агенство відновлення

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що проєкт з відновлення водопостачання розділено на декілька частин: будівництво нового водопроводу та модернізація існуючих очисних споруд «Миколаївводоканал».

«У зв'язку з тим, що на річці Дніпро, після підриву Каховської ГЕС, змінилися показники по воді, потрібно побудувати за новітніми стандартами наші системи водоочистки. Крім того, це треба і для того, щоб використовувати воду з інших водойм», — написав міський голова.

Окрім цього, разом зі французькою компанією EgIS найближчим часом місто отримаємо техніко-економічне обгрунтування на будівництво очисних споруд Миколаївводоканалу.

«Важливо розуміти, що основне питання – це не лише пошук фінансування і оплата самого будівництва. Для нас головне, щоб миколаївці після цього не платили захмарну ціну за водопостачання та водовідведення», — додав Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві відбулась зустріч з головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Фото з соціальних мереж Олександра Сєнкевича.

У Миколаєві відбулась зустріч з головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Фото з соціальних мереж Сергія Сухомлина

Також Сергій Сухомлин наголосив, що миколаївці мають отримати не просто постачання води, а якісну воду, яка буде відповідати санітарним вимогам.

«Будувати водогін та дати в Миколаїв воду — це ще не закінчений процес. Лише після того, як вода пройде через очисні, вона буде вважатись такою, яка придатна до споживання. Саме тому, паралельних хід цих двох процесів, розуміння термінів будівництва очисних споруд, вчасно прийняті технічні рішення для того, щоби реалізувати проєкт вчасно», — написав Сергій Сухомлин.

У Миколаєві відбулась зустріч з головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Фото з соціальних мереж Сергія Сухомлина

У Миколаєві відбулась зустріч з головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Фото з соціальних мереж Сергія Сухомлина

Нагадаємо, в Офісі президента шукають «форму співпраці» з Європейський банком реконструкції і розвитку, щоб ті надали кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва.