  • пʼятниця

    1 листопада, 2024

  • 15.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 15.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У «Резерв+» запрацює тестування онлайн-відстрочки від мобілізації

У «Резерв+» запрацює тестування онлайн - відстрочки від мобілізації. Фото:rbc.uaУ «Резерв+» запрацює тестування онлайн - відстрочки від мобілізації. Фото:rbc.ua

У листопаді в застосунку «Резерв+» з’явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Міністерство оборони України запускає бета-тест сервісу, щоб перевірити його з користувачами та зібрати відгуки для покращення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

— Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо отримати зворотний зв'язок від користувачів «Резерв+». Нам важливо знати, що потрібно вдосконалити перед офіційним запуском. Мета — забезпечити українцям можливість забути про черги в ТЦК і постійний збір документів, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Процес оформлення онлайн-відстрочки буде простим: користувачі «Резерв+» зможуть надіслати запит, після чого система перевірить їх право на відстрочку. У разі позитивного рішення статус буде відображено в електронному військовому документі.

У тестуванні можуть брати участь:

  • Багатодітні батьки з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
  • Особи з інвалідністю, які мають дійсне пенсійне посвідчення;
  • Студенти та аспіранти, які здобувають освіту у послідовних програмах.

Ця ініціатива покликана спростити процес отримання відстрочки і зробити його більш доступним для українців.

Також повідомлялося що через Telegram поширюють вірус під виглядом бота «Резерв+».

Повідомлялося про те, що у застосунку «Армія+» також з'являться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів.

Крім того, в застосунку «Армія+» додали нові рапорти.

Загалом Міноборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК.

 

Останні новини про: «Резерв+»

У «Резерв+» цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки, — Міноборони
Від сьогодні оновити військово-облікові дані в ЦНАПах буде неможливо
Мінекономіки: Забронювати можна 1,2 мільйона працівників

Читайте також:

новини

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зруйнований часом», — у центрі Миколаєва зникає історична будівля музколеджу

Юлія Бойченко
новини

Адвокат викрив миколаївського суддю Алєйнікова у спілкуванні з фігурантом поза процесом: вимагає відводу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників

Юлія Бойченко
новини

Кім пояснив депутатам міськради Миколаєва, чому потрібно підтримувати «план перемоги» Зеленського

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: «Резерв+»

Мінекономіки: Забронювати можна 1,2 мільйона працівників
Від сьогодні оновити військово-облікові дані в ЦНАПах буде неможливо
У «Резерв+» цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки, — Міноборони

У Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався у стовп

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

4 години тому

За минулу добу вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині: горіли будинки та господарчі споруди

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні