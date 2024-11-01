У «Резерв+» запрацює тестування онлайн - відстрочки від мобілізації. Фото:rbc.ua

У листопаді в застосунку «Резерв+» з’явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Міністерство оборони України запускає бета-тест сервісу, щоб перевірити його з користувачами та зібрати відгуки для покращення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

— Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо отримати зворотний зв'язок від користувачів «Резерв+». Нам важливо знати, що потрібно вдосконалити перед офіційним запуском. Мета — забезпечити українцям можливість забути про черги в ТЦК і постійний збір документів, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Процес оформлення онлайн-відстрочки буде простим: користувачі «Резерв+» зможуть надіслати запит, після чого система перевірить їх право на відстрочку. У разі позитивного рішення статус буде відображено в електронному військовому документі.

У тестуванні можуть брати участь:

Багатодітні батьки з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

Особи з інвалідністю, які мають дійсне пенсійне посвідчення;

Студенти та аспіранти, які здобувають освіту у послідовних програмах.

Ця ініціатива покликана спростити процес отримання відстрочки і зробити його більш доступним для українців.

Також повідомлялося що через Telegram поширюють вірус під виглядом бота «Резерв+».

Повідомлялося про те, що у застосунку «Армія+» також з'являться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів.

Крім того, в застосунку «Армія+» додали нові рапорти.

Загалом Міноборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК.