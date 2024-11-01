У «Резерв+» запрацює тестування онлайн-відстрочки від мобілізації
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- Володимир Коваль
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11:20, 01 листопада, 2024
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У листопаді в застосунку «Резерв+» з’явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Міністерство оборони України запускає бета-тест сервісу, щоб перевірити його з користувачами та зібрати відгуки для покращення.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
— Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо отримати зворотний зв'язок від користувачів «Резерв+». Нам важливо знати, що потрібно вдосконалити перед офіційним запуском. Мета — забезпечити українцям можливість забути про черги в ТЦК і постійний збір документів, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Процес оформлення онлайн-відстрочки буде простим: користувачі «Резерв+» зможуть надіслати запит, після чого система перевірить їх право на відстрочку. У разі позитивного рішення статус буде відображено в електронному військовому документі.
У тестуванні можуть брати участь:
- Багатодітні батьки з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
- Особи з інвалідністю, які мають дійсне пенсійне посвідчення;
- Студенти та аспіранти, які здобувають освіту у послідовних програмах.
Ця ініціатива покликана спростити процес отримання відстрочки і зробити його більш доступним для українців.
Також повідомлялося що через Telegram поширюють вірус під виглядом бота «Резерв+».
Повідомлялося про те, що у застосунку «Армія+» також з'являться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів.
Крім того, в застосунку «Армія+» додали нові рапорти.
Загалом Міноборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК.
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