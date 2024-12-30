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На заміну вікон і дверей будівлі виконкому Миколаєва планують витратити ₴2,6 млн

Будівля Миколаївської міської ради, фото: «МикВісті»Будівля Миколаївської міської ради, фото: «МикВісті»

У будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради збираються замінити вікна та двері на металопластикові. На це очікують витратити 2,6 мільйона гривень. 

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник повинен буде до 1 квітня 2025 року демонтувати старі вікна та двері, встановити 85 одиниць нових та виконати оздоблювальні роботи. Водночас, зазначається у тендерній документації, під час робіт підрядник має зберегти всі існуючі елементи декоративного оздоблення.

Колір вікон та дверей ззовні має бути кольору дубу, а внутрішня частина профілю металопластикових вікон та дверей — білого кольору.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, на розробку проєкту реставрації підвальних приміщень будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради наступного року планують витратити 1 мільйон гривень. Далі там збираються облаштувати укриття.

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