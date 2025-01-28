Відбудувати зруйнований фасад гімназії Аркаса у Миколаєві планують до кінця 2025 року

Будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

Відбудувати зруйнований фасад історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса (Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса) планують до кінця 2025 року.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Яким буде відновлення Миколаєва у 2025 році?».

Відбудову закладу фінансує уряд Данії, а виконання робіт контролює Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

На початку 2025 року Управління капітального будівництва міської ради, UNOPS та підрядна компанія підписали тристоронню угоду. Однак ще залишилось отримати дозвіл Державної інспекції архітектури і містобудування на початок робіт, що було неможливо зробити без підписання угоди, пояснив у коментарі «МикВісті» директор управління Олексій Савчук.

— 16 січня ми підписали тристоронню угоду. Це дає можливість в подальшому отримувати дозвіл на виконання будівельних робіт. Була затримка, тому що раніше UNOPS ніколи не працював за тристоронньою угодою і тому необхідно було тривале погодження з Копенгагеном. Зараз ми займаємося оформленням дозволу, — пояснив Олексій Савчук.

Будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

Наразі навколо ліцею Аркаса вже встановили будівельний паркан та розпочали підготовчі протиаварійні роботи. Загалом навчальний заклад вибудовуватимуть у три етапи:

Протиаварійні роботи: демонтаж аварійних конструкцій будівлі.

Стабілізаційні роботи: капітальний ремонт даху і стін; відновлення фасадної частини, але без поновлення орнаментів та інших оздоблювальних елементів; підготовка під улаштування укриття.

Відновлення навчального процесу: ремонт приміщень будівлі ліцею та облаштування укриття. Ще триває розробка проєктної документації на внутрішні роботи.

Дозвіл від Держінспекції архітектури на початок будівельних робіт в Управлінні капбудівництва розраховують отримати вже у лютому, а стабілізаційні роботи завершити до кінця 2025 року.

— Дозвіл ми отримуємо вже в лютому, я впевнений у цьому. А стосовно виконання робіт, то маємо надію, що до кінця року цей другий етап буде завершений, — сказав Олексій Савчук.

Будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

Читайте також статтю «МикВісті» «Чому відбудову гімназії Аркаса у Миколаєві досі не розпочали? Пояснюємо».

Гімназія імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що будівлю ліцею відновлять коштом Данії. Пізніше українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею імені Миколи Аркаса. Водночас він запевнив, що міська влада Миколаєва сама обиратиме варіант відбудови.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду. А начальник управління культури міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.

Водночас у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса, згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови був вказаний до кінця 2030 року.

Після цього Управління капітального будівництва міської ради замовило коригування науково-проектної документації щодо реставрації гімназії імені Аркаса.