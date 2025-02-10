На Миколаївщині планують оновити систему оповіщення: ці роботи коштуватимуть ₴86 млн

Система оповіщення населення, фото: texty.org.ua

На модернізацію автоматизованої системи централізованого оповіщення у Миколаївській області планують витратити 86 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації.

Будівництво системи оповіщення підрядник повинен буде завершити до 31 жовтня 2026 року. Він також має надати довідку, де буде вказано про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема — адміністративного приміщення, транспорту та ліцензованого програмного забезпечення.

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Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників аукціону, підрядника обиратимуть вже 19 лютого.

Як повідомили «МикВісті» в Миколаївській ОВА, нова система оповіщення працюватиме безперебійно та передаватиме сигнали по декільком каналам зв’язку, у тому числі — Національній телекомунікаційній мережі, що допоможе «своєчасно та ефективно доводити сигнали та інформацію про надзвичайну подію до населення».

До цього заступник начальника управління цивільного захисту Миколаївської ОВА Сергій Горностай в коментарі «МикВісті» розповів, що стара система оповіщення продовжить функціонувати до моменту запуску нової.

Нагадаємо, що заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОВА Олена Горбачова повідомила, що в регіоні модернізують систему оповіщення, яка б могла працювати при відсутності світла. Дві сучасні сертифіковані системи вже працюють у Миколаєві та Південноукраїнську.

Наразі в області до системи оповіщення підключені 397 сирен і 192 гучномовця. Окрім цього, використовуються чотири FM-радіостанції та мобільний застосунок «Тривога». Однак існуюча аналогова система, яка функціонує вже понад 80 років, є застарілою і не відповідає сучасним вимогам.

А впродовж літа 2024 року повітряну тривогу на території Миколаївської області оголошували 328 разів: 126 — у червні, 115 — у липні, 87 — у серпні.