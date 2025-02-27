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Депутати Миколаєва затвердили програму економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки

Архівне фото: «МикВісті»Миколаївська міська рада. Архівне фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради затвердили Програму економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки, спрямовану на будівництво та реконструкцію обʼєктів міста.

Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії у четвер, 27 лютого, пишуть «МикВісті»

Згідно з проєктом, планується реконструкція та будівництво девʼять обʼєктів Миколаєва:

  • Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»;
  • Будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку;
  • Будівництво котельні у Миколаївській ЗОШ № 29;
  • Реконструкція приймального відділення КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»;
  • Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради (заміна ліфта);
  • Реконструкція Миколаївської гімназії № 48;
  • Реконструкція спортивного майданчика з благоустроєм території Миколаївської гімназії № 31;
  • Реконструкція частини приміщень міської лікарні № 4 — створення реабілітаційного центру, у тому числі для постраждалих внаслідок воєнних дій на базі КНП ММР «Міська лікарня №4»;
  • Реконструкція пологового Миколаївського будинку № 3 в перинатальний центр.

Однак під час обговорення депутат міськради Андрій Янтар запропонував виключити з програми економічного і соціального розвитку питання щодо заміни ліфта у міськраді, а також будівництва літніх вольєрів у Миколаївському зоопарку.

— Я так розумію що програми економічного соціального розвитку в Миколаєві повинні відповідати викликам сьогодення. Я вважаю, якщо б головні розпорядники ДЖКГ, департаменту енергоефективності або теплопостачальної компанії розробили би проєкти по встановленню автономних котелень, наприклад, у багатоповерхових будинках, то така програма відповідала би сьогоденню. Але я бачу будівництво вольєрів в зоопарку, бачу заміну ліфта у виконкомі, тому пропоную виключити ці пункти з проєкту-рішення, — зазначив Андрій Янтар.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що встановлення нового ліфту необхідно для того, щоб люди з інвалідністю могли безперешкодно перебувати в установі.

— Ліфт робиться для того, щоб люди з інвалідністю могли заїжджати у міськраду на візках та підніматися на верхні поверхи. Хочу нагадати, що окрім відвідувачів з інвалідністю, є два депутати міськради, які переміщаються на візках, і тому це виклик часу, а не бажання міського голови покататися на новому ліфті, — сказав Олександр Сєнкевич.

Окремі депутати виступили на підтримку будівництва «Острова звірів» у зоопарку. Як зазначив депутат Євгеній Павлович, проєкт актуальний, тому що у Миколаєві залишилось мало місць для дозвілля дітей.

— У нашому місті залишилось небагато місць, якими ми можемо пишатися, та місць, куди можуть приїхати громадяни з інших міст. Більш того, у Миколаєві дуже не багато місць, де діти можуть провести час. Ми кажемо про війну, але ми забуваємо про дітей, які живуть і мають отримувати відповідне виховання та відповідну культуру. Тому я вважаю це рішення зрозумілим та своєчасним, — каже Євгеній Павлович.

У підсумку рішення підтримало 28 депутатів.

Нагадаємо, 27 лютого депутати Миколаївської міської ради ухвалили звернення на підтримку президента Володимира Зеленського. 

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