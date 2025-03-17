Вірші Гліба Бабіча та Надії Агафонової можна послухати в аудіоколекції «ГолосиНедописані»

Книга Гліба Бабіча. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Вірші миколаївського поета і військовослужбовця Гліба Бабіча та миколаївської поетеси Надії Агафонової потрапили до аудіоколекції «ГолосиНедописані». Це збірка записів голосів поетів та поеток, які загинули через російську агресію.

За інформацією організаторів, проєкт Національний тиждень читання поезії, ініційований Українським інститутом книги, пройде з 17 по 23 березня.

Зазначається, що до збірки увійшли десять віршів, які читають їхні автори: Максим Кривцов, Олександр Гошилик, Максим Ємець, Ілля Чернілевський, Ігор Мисяк, Юрій Руф, Сергій Скальд, Вікторія Амеліна, Гліб Бабіч та Надія Агафонова.

«Під час війни ці майстри слова поповнили наш пантеон. Та попри те, що вони більше не ходять вулицями поруч із нами й не охороняють передову, їхні голоси звучатимуть і надалі, адже ми пам’ятаємо», — йдеться в повідомленні.

Прослухати антологію «ГолосиНедописані» можна у застосунку LitCom.

Гліб Бабич — поет, письменник, військовслужбовець. У 2021 році у Миколаєві презентували збірку поезій та пісень Гліба, що вийшла у виданні «Білка». Про його смерть стало відомо 29 липня 2022 року.

Надія Агафонова — миколаївська поетеса і художниця, член Національної спілки письменників України. Вона загинула 29 березня 2022 року через влучання російської ракети у будівлю Миколаївської обласної ради.