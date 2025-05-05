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У Первомайську до кінця року хочуть реконструювати систему водопостачання у співпраці з ЮНІСЕФ: це коштуватиме ₴14,5 млн

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Travels.in.uaПервомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Travels.in.ua

На реконструкцію системи централізованого водопостачання в мікрорайоні «Фрегат» у Первомайську хочуть витратити 14,5 мільйонів гривень.

Відповідний тендер опубліковано у системі публічних закупівель ProZorro.

Замовником робіт виступило Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради. Як відомо, проєкт буде реалізовано у співфінансуванні бюджетними коштами міської ради та фондом ЮНІСЕФ.

Роботи по вулиці Корабельній мають бути завершені до 31 грудня 2025 року. Проєкт передбачає оновлення понад 2000 метрів трубопроводів і покращення водопостачання в мікрорайоні. 

Скриншот з сайту ProZorroСкриншот з сайту ProZorro

Згідно тендерної документації, підрядник має має провести демонтаж існуючих мереж та обладнання.

Проєктом передбачається низка земляних робіт: розкопування траншей під трубопроводи, підготовка основ; монтаж нових трубопроводів з поліетиленових труб діаметром від 63 до 225 м; встановлення запірної арматури (засувки, крани, компенсатори); відновлення покриття: асфальтування, відновлення тротуарів та озеленення.

Після вищезазначених робіт фахівці мають провести випробування і промивку мереж.

Нагадаємо, що депутати Первомайської міської ради  провалили голосування щодо скасування рішення про підвищення вартості водопостачання.

Зазначимо, що у березні виконком погодив підвищення вартості послуг комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». За рішенням тариф на воду зріс на 13,73 гривні (тобто, на 32,3%); на водовідведення — на 10,48 гривні (на 40,7%). Таким чином  послуги з централізованого водопостачання з 1 квітня становитимуть — 56,23 гривні, а з централізованого водовідведення — 36,18 гривні.

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