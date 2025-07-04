У Миколаєві шукають донора для будівництва нового дитячого діагностичного центру за ₴789 млн: проєктом зацікавились іспанці

Проєкт нового діагностичного центру у Миколаєві. Скриншот з системи DREAM

У Миколаєві планують побудувати новий діагностичний центр на базі міської дитячої лікарні №2 на Рюміна, 5. Місцева влада шукає донора, який профінансує ці роботи.

Для цього вже розробили проєкт та оцінили нове будівництво у 789,8 мільйона гривень. Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM.

— Проєктну документацію ми отримали наприкінці 2024 року, вона пройшла експертизу. На даний час ми завантажили цей проєкт у DREAM. Об'єкт дуже великий — там 789 мільйонів гривень, — сказав у коментарі «МикВісті» директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

Проєкт нового діагностичного центру у Миколаєві. Скриншот з системи DREAM Проєкт нового діагностичного центру у Миколаєві. Скриншот з системи DREAM

Він пояснив, що будівництва передбачає зведення нової триповерхової будівлі з влаштуванням протирадіаційного укриття, де зможе розміщуватися більше пів тисячі людей.

— Ми розуміємо, що у нас дуже велика будівля — вони триповерхова, якщо казати вище рівня землі, та ще на один поверх нижче землі. Там також передбачаються всі енерговитратні технології, навіть сонячні панелі, здається. А ще — три ліфти, зокрема той, який спускатиметься у підвал. У підвалі у нас буде споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття місткістю 547 осіб. Там буде розміщуватися вхідна секція, кабінети спеціалізованих лікарів усі необхідні санітарно-гігієнічні приміщення, маніпуляційні, травмпункти, реабілітаційні, хірургічні кабінети, побутові та адміністративні приміщення — усе це там є, — розповів Олексій Савчук.

Проєкт нового діагностичного центру у Миколаєві. Скриншот з системи DREAM

Для будівництва нового дитячого діагностичного центру планують залучити декількох донорів, оскільки вартість проєкту є завеликою для лише одного джерела фінансування, пояснив він.

— Наразі ми займаємося пошуком донорів. Скоріш за все, це буде не один донор, тому що сума дуже велика і ми розуміємо, що потрібно співфінансування. Зараз ми у пошуку, — додав директор УКСу.

Проєкт нового діагностичного центру у Миколаєві. Скриншот з системи DREAM Проєкт нового діагностичного центру у Миколаєві. Скриншот з системи DREAM

Директорка дитячої лікарні №2 Любов Савчук у коментарі «МикВісті» пояснила, що будівництво такого центру дозволить сконцентрувати усіх профільних лікарів в одній будівлі, що буде зручно для проходження зокрема медичного огляду дітей.

— Все просто. Наразі у нас по всьому місту розкидані поліклінічні відділення: на Садовій, Декабристів, Курортній, Спортивній. Тобто наразі всі поліклінічні відділення знаходяться в різних частинах міста. Батькам буде так набагато зручніше, а особливо це стосується, коли починаються профогляди перед школами. Це дозволить приходили в одне місце, а не бігати по всьому місту. Ви ж розумієте, в умовах кадрової кризи я ж не можу в кожному відділенні посадити по офтальмологу чи по кардіологу. Взагалі такої кількості лікарів в місті немає, — пояснила Любов Савчук.

Вона також каже, що вартість будівництва центру можна зменшити, розділивши проєкт окремо будівництво та оснащення лікарні.

Проєкт нового діагностичного центру у Миколаєві. Скриншот з системи DREAM

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» пояснив, що можливість фінансування цього проєкту розглядають іспанські партнери.

— Тільки зустрічалися з іноземцями, показати їм проєкт і підписали меморандум про співпрацю між Миколаєвом та Іспанією. Але це ще нічого не означає, бо вони намагатимуться знайти кошти і самостійно будувати. Але чи буде це, чи вийде в них – я не знаю, — сказав Анатолій Петров.

Дитячий діагностичний центр у Миколаєві

Про плани побудувати сучасний дитячий діагностичний центр та бомбосховище з підземним переходом до стаціонару повідомила у березні 2023 року начальниця управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шамрай. За її словами, заклад працюватиме з 8 ранку до 8 вечора.

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А у квітні робоча група з розроблення Програми комплексного відновлення території Миколаєва розглянула пропозиції з відбудови міста, надані управлінням охорони здоров’я міської ради. Серед них був сучасний діагностичний центр для дітей.

Пізніше начальниця управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шамрай сказала, що створення дитячого діагностичного центру наразі наближається до стадії розробки проєкту.

«Планується там будівництво бомбосховища з переходом до основного стаціонарного корпусу, три поверхи надбудови діагностичного центру. Це буде поліклінічне дитяче відділення. І таким чином один заклад, як обласна дитяча лікарня, буде з одного кінця міста, а другий заклад – тут. Так ми охопимо все дитяче населення. Якщо треба плановий медичний огляд, ми все концентруємо в одному місті, щоб було зручно і батькам і маленьким пацієнтам», – сказала тоді начальниця управління.

Водночас повідомляємо, що в Центральному районі Миколаєва знесуть будівлю, аби побувати на цьому місці новий медичний комплекс біля дитячої лікарні №2. Рішення про списання нежитлового приміщення по вулиці Адмірала Макарова, 7/7, яке побудовано у 1976 році, було прийнято на підставі експертного висновку, який свідчить про непридатність приміщення для подальшого використання.