 Цьогоріч у Миколаївській області планують реалізувати 11 проєктів з відновлення за гроші ЄІБ

Цьогоріч у Миколаївській області планують реалізувати 11 проєктів з відновлення за гроші ЄІБ

Будівельний кран на території ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»Будівельний кран на території ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаївській області планують реалізувати 11 проєктів з відновлення за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

Про це йшлося під час засідання експертної робочої групи з питань реалізації спільних з ЄІБом проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Там пояснили, що за результатами розгляду пропозицій громад до реалізації було рекомендовано 11 наступних проєктів у Миколаївській області:

  • реконструкція котелень у Миколаєві та Вознесенську,
  • будівництво укриття у Синюхинобрідській громаді,
  • реконструкція укриття у Коблівській громаді,
  • капітальний ремонт захисної споруди у медичному закладі Миколаєва,
  • облаштування укриття у медичному закладі Казанківської громади,
  • будівництво захисної споруди цивільного захисту у Мигіївській громаді,
  • будівництво захисної споруди у дитячій лікарні Миколаєва,
  • ремонт ліцею у Шевченківській громаді,
  • реконструкція каналізаційно-насосної станції у Бузькій громаді,
  • реконструкція медзакладу у Миколаєві.

Всього громадами Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей запропоновано 223 проєкти із фінансовим запитом 9,4 мільярда гривень.

Варто зазначити, що з 2024 року Мінрозвитку проводить відкритий конкурс проєктів у DREAM – система управління публічними інвестиціями. Громади подають заявки, отримують оцінювання, а робоча група розглядає їх онлайн.

Фінансування проєктів здійснюється в межах Програми відновлення України III (транш В), яку реалізує уряд спільно з Європейським інвестиційним банком. Загальна сума угоди — 100 мільйонів євро. Ці гроші спрямовують на відновлення соціальної інфраструктури у регіонах, що постраждали від російської агресії, а також на підтримку громад, які зазнали навантаження через збільшення кількості переселенців.

Нагадаємо, держава обіцяє у 2026 році виділити гроші на продовження робіт відбудову Миколаївського ліцею №2 та школи №60.

0
