Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет запретить иностранцам покидать суда в портах Николаева для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом он рассказал сегодня, 16 марта, в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по борьбе с коронавирусом в Николаеве, передает корреспондент НикВести.

Мэр отметил, что данный пункт о запрете иностранцам покидать суда, на которых они зашли в порты Николаева, будет добавлен к решению по мерам борьбы с распространением коронавируса в Николаеве.

Он добавил, что всё необходимое для пребывания людей на судах будет доставляться к ним.

— Мне кажется, нам нужно указать одним из пунктов комиссии ТБНС запретить выход из портовой зоны - хочу напомнить, у нас продолжается работа, грузятся порты, - количество людей, которые являются иностранными гражданами, которые на суднах, заходящих в порты, он тоже... Нам фактически нужно дать распоряжение портовым организациям запретить выпуск людей с иностранных судов. Зашли - пускай там и остаются, если нужно подвезли питание, продали, слили воды, но не выпускать их в наши порты, - отметил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что мэр Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.

Ранее два депутата и член исполнительного комитета горсовета предложили горсовету и мэру Александру Сенкевичу рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса.

Депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.