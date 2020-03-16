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Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет запретить иностранцам покидать суда в портах Николаева для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом он рассказал сегодня, 16 марта, в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по борьбе с коронавирусом в Николаеве, передает корреспондент НикВести.
Мэр отметил, что данный пункт о запрете иностранцам покидать суда, на которых они зашли в порты Николаева, будет добавлен к решению по мерам борьбы с распространением коронавируса в Николаеве.
Он добавил, что всё необходимое для пребывания людей на судах будет доставляться к ним.
— Мне кажется, нам нужно указать одним из пунктов комиссии ТБНС запретить выход из портовой зоны - хочу напомнить, у нас продолжается работа, грузятся порты, - количество людей, которые являются иностранными гражданами, которые на суднах, заходящих в порты, он тоже... Нам фактически нужно дать распоряжение портовым организациям запретить выпуск людей с иностранных судов. Зашли - пускай там и остаются, если нужно подвезли питание, продали, слили воды, но не выпускать их в наши порты, - отметил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что мэр Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.
Ранее два депутата и член исполнительного комитета горсовета предложили горсовету и мэру Александру Сенкевичу рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса.
Депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет запретить иностранцам покидать суда в портах Николаева для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом он рассказал сегодня, 16 марта, в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по борьбе с коронавирусом в Николаеве, передает корреспондент НикВести.
Мэр отметил, что данный пункт о запрете иностранцам покидать суда, на которых они зашли в порты Николаева, будет добавлен к решению по мерам борьбы с распространением коронавируса в Николаеве.
Он добавил, что всё необходимое для пребывания людей на судах будет доставляться к ним.
— Мне кажется, нам нужно указать одним из пунктов комиссии ТБНС запретить выход из портовой зоны - хочу напомнить, у нас продолжается работа, грузятся порты, - количество людей, которые являются иностранными гражданами, которые на суднах, заходящих в порты, он тоже... Нам фактически нужно дать распоряжение портовым организациям запретить выпуск людей с иностранных судов. Зашли - пускай там и остаются, если нужно подвезли питание, продали, слили воды, но не выпускать их в наши порты, - отметил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что мэр Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.
Ранее два депутата и член исполнительного комитета горсовета предложили горсовету и мэру Александру Сенкевичу рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса.
Депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.