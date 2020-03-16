Сегодня, 16 марта, работники администрации Заводского района организовали уборку и мытье остановок общественного транспорта, которые закрепленных за администрацией.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Отмечается, что работы выполнялись подрядной организацией ООО «Стройсервис-НК». Работники администрации на таких остановках, как «Второе КП» и «Областная больница №3».

Ранее сообщалось, что мэр Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.

Ранее два депутата и член исполнительного комитета горсовета предложили горсовету и мэру Александру Сенкевичу рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса.

Депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.