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Сегодня, 16 марта, работники администрации Заводского района организовали уборку и мытье остановок общественного транспорта, которые закрепленных за администрацией.
Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.
Отмечается, что работы выполнялись подрядной организацией ООО «Стройсервис-НК». Работники администрации на таких остановках, как «Второе КП» и «Областная больница №3».
Ранее сообщалось, что мэр Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.
Ранее два депутата и член исполнительного комитета горсовета предложили горсовету и мэру Александру Сенкевичу рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса.
Депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.
Сегодня, 16 марта, работники администрации Заводского района организовали уборку и мытье остановок общественного транспорта, которые закрепленных за администрацией.
Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.
Отмечается, что работы выполнялись подрядной организацией ООО «Стройсервис-НК». Работники администрации на таких остановках, как «Второе КП» и «Областная больница №3».
Ранее сообщалось, что мэр Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.
Ранее два депутата и член исполнительного комитета горсовета предложили горсовету и мэру Александру Сенкевичу рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса.
Депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.