Согласно постановлению Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» с 12 часов 18 марта до 3 апреля в рамках регионального филиала «Одесская железная дорога» (Николаев в том числе) приостанавливается перевозки пассажиров в пригородном сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской железной дороги

Для обеспечения вывоза пассажиров до 12:00 18 марта будут отправлены по расписанию движения следующие пригородные поезда, которые будут курсировать до конечной станции:

№ 6304 Одесса-Главная — Белгород-Днестровский

№ 6402 Одесса-Главная — Колосовка;

№ 6404 Одесса-Главная — Колосовка;

№ 6252 Одесса-Главная — Вапнярка;

№ 6272 Одесса-Главная — Балта;

№ 6101 / 6102 Слободка — Подольск;

№ 6602 Подольск — Помошная;

№ 6064 Шевченко — Гребенка;

№ 6421 Христиновка — Вапнярка;

№ 6632 Гайворон — Винница;

№ 6302 Христиновка — Черкассы

№ 6641 / 6642 Цветкова-Мироновка — Шевченко;

№ 6503 Знаменка — Цветково;

№ 6331 Александрия-Помошная;

№ 6002 Знаменка — Пятихатки;

№ 6501 Знаменка — Цветково;

№ 6161 Помошная — Людмиловка;

№ 6231 Помошная — Вознесенск;

№ 6641 / 6642 Цветкова-Мироновка — Шевченко;

№ 6503 Знаменка — Цветково курсировать до ст. им. Шевченко;

№ 6331 Александрия-Помошная;

№ 6002 Знаменка — Пятихатки;

№ 6501 Знаменка — Цветково;

№ 6161 Помошная — Людмиловка;

№ 6231 Помошная — Вознесенск;

№ 6002 / 6004 Николаев-Грузовой — Колосовка.

Ранее сообщалось, что городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми для коронавируса, оставались дома.

Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве приостановили работу все общественные заведения.

Также в Киеве закрыли все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Одессе и Львове с сегодняшнего дня закрыты все заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.

Ранее сообщалось, что с 18 марта в наземный общественный транспорт Киева не будут пускать людей без медицинских масок.