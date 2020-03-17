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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» с 12 часов 18 марта до 3 апреля в рамках регионального филиала «Одесская железная дорога» (Николаев в том числе) приостанавливается перевозки пассажиров в пригородном сообщении.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской железной дороги
Для обеспечения вывоза пассажиров до 12:00 18 марта будут отправлены по расписанию движения следующие пригородные поезда, которые будут курсировать до конечной станции:
№ 6304 Одесса-Главная — Белгород-Днестровский
№ 6402 Одесса-Главная — Колосовка;
№ 6404 Одесса-Главная — Колосовка;
№ 6252 Одесса-Главная — Вапнярка;
№ 6272 Одесса-Главная — Балта;
№ 6101 / 6102 Слободка — Подольск;
№ 6602 Подольск — Помошная;
№ 6064 Шевченко — Гребенка;
№ 6421 Христиновка — Вапнярка;
№ 6632 Гайворон — Винница;
№ 6302 Христиновка — Черкассы
№ 6641 / 6642 Цветкова-Мироновка — Шевченко;
№ 6503 Знаменка — Цветково;
№ 6331 Александрия-Помошная;
№ 6002 Знаменка — Пятихатки;
№ 6501 Знаменка — Цветково;
№ 6161 Помошная — Людмиловка;
№ 6231 Помошная — Вознесенск;
№ 6641 / 6642 Цветкова-Мироновка — Шевченко;
№ 6503 Знаменка — Цветково курсировать до ст. им. Шевченко;
№ 6331 Александрия-Помошная;
№ 6002 Знаменка — Пятихатки;
№ 6501 Знаменка — Цветково;
№ 6161 Помошная — Людмиловка;
№ 6231 Помошная — Вознесенск;
№ 6002 / 6004 Николаев-Грузовой — Колосовка.
Ранее сообщалось, что городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми для коронавируса, оставались дома.
Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве приостановили работу все общественные заведения.
Также в Киеве закрыли все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Одессе и Львове с сегодняшнего дня закрыты все заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.
Ранее сообщалось, что с 18 марта в наземный общественный транспорт Киева не будут пускать людей без медицинских масок.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» с 12 часов 18 марта до 3 апреля в рамках регионального филиала «Одесская железная дорога» (Николаев в том числе) приостанавливается перевозки пассажиров в пригородном сообщении.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской железной дороги
Для обеспечения вывоза пассажиров до 12:00 18 марта будут отправлены по расписанию движения следующие пригородные поезда, которые будут курсировать до конечной станции:
№ 6304 Одесса-Главная — Белгород-Днестровский
№ 6402 Одесса-Главная — Колосовка;
№ 6404 Одесса-Главная — Колосовка;
№ 6252 Одесса-Главная — Вапнярка;
№ 6272 Одесса-Главная — Балта;
№ 6101 / 6102 Слободка — Подольск;
№ 6602 Подольск — Помошная;
№ 6064 Шевченко — Гребенка;
№ 6421 Христиновка — Вапнярка;
№ 6632 Гайворон — Винница;
№ 6302 Христиновка — Черкассы
№ 6641 / 6642 Цветкова-Мироновка — Шевченко;
№ 6503 Знаменка — Цветково;
№ 6331 Александрия-Помошная;
№ 6002 Знаменка — Пятихатки;
№ 6501 Знаменка — Цветково;
№ 6161 Помошная — Людмиловка;
№ 6231 Помошная — Вознесенск;
№ 6641 / 6642 Цветкова-Мироновка — Шевченко;
№ 6503 Знаменка — Цветково курсировать до ст. им. Шевченко;
№ 6331 Александрия-Помошная;
№ 6002 Знаменка — Пятихатки;
№ 6501 Знаменка — Цветково;
№ 6161 Помошная — Людмиловка;
№ 6231 Помошная — Вознесенск;
№ 6002 / 6004 Николаев-Грузовой — Колосовка.
Ранее сообщалось, что городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми для коронавируса, оставались дома.
Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве приостановили работу все общественные заведения.
Также в Киеве закрыли все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Одессе и Львове с сегодняшнего дня закрыты все заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.
Ранее сообщалось, что с 18 марта в наземный общественный транспорт Киева не будут пускать людей без медицинских масок.