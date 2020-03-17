Городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми для коронавируса, оставались дома.

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, предает пресс-служба Черновицкого городского совета.

— Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые для коронавируса меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации, — сказал Алексей Каспрук.

Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве приостановили работу все общественные заведения.

Также в Киеве закрыли все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Одессе и Львове с сегодняшнего дня закрыты все заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.

Ранее сообщалось, что с 18 марта в наземный общественный транспорт Киева не будут пускать людей без медицинских масок.