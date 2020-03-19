По состоянию на сегодня, 19 марта, 9 жителей Николаевской области проверяют на вирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщила в видеообращении главный врач областной инфекционной больниы Светлана Федорова.

— В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней находятся 9 человек, которые ожидают результатов анализа. Материалы отправлены в референс-лабораторию, — сказала она.

Также Светлана Федорова подчеркнула, что на сегодня в Николаеве и Николаевской области ни одного случая коронавирусной инфекции не выявлено.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали третью смерть от нового коронавируса COVID-19.

Напомним, вечером 19 марта в стране зарегистрировали три новых случая коронавируса.

Отметим, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.