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Двое жителей Днепра, у которых 19 марта подтвердили коронавирусную инфекцию, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, у них нет лихорадки.
Об этом в эфире hromadske сообщил эксперт по инфекционным болезням департамента охраны здоровья населения городского совета Днепра Владимир Чумак.
Он отметил, что люди вернулись с отдыха из-за рубежа. Чумак утверждает, что все контактные лица пока изолированы.
Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Ранее во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.
При этом сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
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Двое жителей Днепра, у которых 19 марта подтвердили коронавирусную инфекцию, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, у них нет лихорадки.
Об этом в эфире hromadske сообщил эксперт по инфекционным болезням департамента охраны здоровья населения городского совета Днепра Владимир Чумак.
Он отметил, что люди вернулись с отдыха из-за рубежа. Чумак утверждает, что все контактные лица пока изолированы.
Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Ранее во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.
При этом сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.