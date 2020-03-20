Двое жителей Днепра, у которых 19 марта подтвердили коронавирусную инфекцию, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, у них нет лихорадки.

Об этом в эфире hromadske сообщил эксперт по инфекционным болезням департамента охраны здоровья населения городского совета Днепра Владимир Чумак.

Он отметил, что люди вернулись с отдыха из-за рубежа. Чумак утверждает, что все контактные лица пока изолированы.

Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.

При этом сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.