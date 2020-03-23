В Министерстве здравоохранения заявили, что у пассажиров поезда, прибывшего в Киев из Риги, не обнаружили COVID-19.

Об этом говорится в сообщении МОЗ.

«Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусной инфекцией. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке», — отметили в МОЗ.

Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Все эвакуированные подписали обязательную информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускали.

Напомним, в Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.