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В Министерстве здравоохранения заявили, что у пассажиров поезда, прибывшего в Киев из Риги, не обнаружили COVID-19.
Об этом говорится в сообщении МОЗ.
«Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусной инфекцией. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке», — отметили в МОЗ.
Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.
Все эвакуированные подписали обязательную информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор, добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Киев прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускали.
Напомним, в Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.
Также напомним, что сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.
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В Министерстве здравоохранения заявили, что у пассажиров поезда, прибывшего в Киев из Риги, не обнаружили COVID-19.
Об этом говорится в сообщении МОЗ.
«Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусной инфекцией. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке», — отметили в МОЗ.
Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.
Все эвакуированные подписали обязательную информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор, добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Киев прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускали.
Напомним, в Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.
Также напомним, что сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.