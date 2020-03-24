Об этом сообщил в эфире hromadske первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Совместно с областью мы разрабатываем маршруты хотя бы до ближайших центров, таких как Ирпень, Бровары, Боярка, Вишневое — до городов-спутников Киева, чтобы забрать эту категорию с пригородной зоны», — сказал чиновник.

По его словам, около 30-40% персонала стратегических предприятий Киева проживают за городом.

«И если мы говорим о введении тихих или иных состояний, то они будут отрезаны», — отметил Николай Поворозник.

Он добавил, что спецмаршрут планируют запустить в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.

Также ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров хотят и в МОЗ.