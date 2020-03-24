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Об этом сообщил в эфире hromadske первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«Совместно с областью мы разрабатываем маршруты хотя бы до ближайших центров, таких как Ирпень, Бровары, Боярка, Вишневое — до городов-спутников Киева, чтобы забрать эту категорию с пригородной зоны», — сказал чиновник.
По его словам, около 30-40% персонала стратегических предприятий Киева проживают за городом.
«И если мы говорим о введении тихих или иных состояний, то они будут отрезаны», — отметил Николай Поворозник.
Он добавил, что спецмаршрут планируют запустить в ближайшие несколько дней.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.
Также ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров хотят и в МОЗ.
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Об этом сообщил в эфире hromadske первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«Совместно с областью мы разрабатываем маршруты хотя бы до ближайших центров, таких как Ирпень, Бровары, Боярка, Вишневое — до городов-спутников Киева, чтобы забрать эту категорию с пригородной зоны», — сказал чиновник.
По его словам, около 30-40% персонала стратегических предприятий Киева проживают за городом.
«И если мы говорим о введении тихих или иных состояний, то они будут отрезаны», — отметил Николай Поворозник.
Он добавил, что спецмаршрут планируют запустить в ближайшие несколько дней.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.
Также ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров хотят и в МОЗ.