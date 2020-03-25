Вскоре в Китай отправится грузовой самолет, который доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса. Также началось производство отечественных тестов и средств защиты.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

«ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом — военным самолетом — из Китая было доставлено 50 тысяч ПЦР-тестов. Завтра будет грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украине поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 000 ПЦР-тестов. Плануруется еще несколько таких партий из-за рубежа», — сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней.

«То есть на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки», — отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Кирилл Тимошенко сообщил, что очередным рейсом в Украину должно быть доставлено 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.

«Также несколько компаний в Украине уже наладили производство защитных медицинских костюмов — они будут делать минимум по две тысячи костюмов в день. С нашей стороны мы обращаемся ко всем производителям, которые могут производить медицинские средства защиты — маски, костюмы, перчатки, — с просьбой максимально быстро запускать это производство и поставлять в аптечные сети или медучреждения», — призвал он.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин считает, что средства государственной субвенции, предусмотренные на ремонт дорог, нужно направить на предотвращение распространения коронавируса в Николаевской области.

Также Николаевская областная государственная администрация предложила облсовету внести правки в бюджет области, перераспределив 335,9 миллионов гривен.