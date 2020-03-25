Николаевский городской голова Александр Сенкевич предполагает, что карантин в Украине будет продлен и после 24 апреля.

Об этом он сказал во время своего прямого эфира в Instagram, передают НикВести.

— Я думаю, что карантин будет продлен даже после 24 апреля. Его продлили на месяц, но мне кажется, он будет продлен и дальше, — сказал он.

Напомним, сегодня, 25 марта, Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.

Ранее Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.

Также ранее он сообщил, что сервис онлайн заказа автомобиля «Uklon» предоставит николаевским медучреждениям промокоды для бесплатного подвоза врачей на места работы.