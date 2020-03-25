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Николаевский городской голова Александр Сенкевич предполагает, что карантин в Украине будет продлен и после 24 апреля.
Об этом он сказал во время своего прямого эфира в Instagram, передают НикВести.
— Я думаю, что карантин будет продлен даже после 24 апреля. Его продлили на месяц, но мне кажется, он будет продлен и дальше, — сказал он.
Напомним, сегодня, 25 марта, Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.
Ранее Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.
Также ранее он сообщил, что сервис онлайн заказа автомобиля «Uklon» предоставит николаевским медучреждениям промокоды для бесплатного подвоза врачей на места работы.
Ранее отмечалось, что Николаевский городской совет обратился с просьбой к владельцам рынков и торговых павильонов освободить от арендной платы предпринимателей, которые вынужденно не работают из-за карантина.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич предполагает, что карантин в Украине будет продлен и после 24 апреля.
Об этом он сказал во время своего прямого эфира в Instagram, передают НикВести.
— Я думаю, что карантин будет продлен даже после 24 апреля. Его продлили на месяц, но мне кажется, он будет продлен и дальше, — сказал он.
Напомним, сегодня, 25 марта, Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.
Ранее Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.
Также ранее он сообщил, что сервис онлайн заказа автомобиля «Uklon» предоставит николаевским медучреждениям промокоды для бесплатного подвоза врачей на места работы.
Ранее отмечалось, что Николаевский городской совет обратился с просьбой к владельцам рынков и торговых павильонов освободить от арендной платы предпринимателей, которые вынужденно не работают из-за карантина.