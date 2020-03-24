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Сервис онлайн заказа автомобиля «Uklon» предоставит николаевским медучреждениям промокоды для бесплатного подвоза врачей на места работы.
Об этом сегодня, 24 марта, рассказал николаевский городской голова Александр Сенкевич в своем прямом эфире в Instagram.
Он отметил, что «Uklon» уже предоставила более 200 промокодов для работников.
– Это не рекламная пауза, я просто хочу поблагодарить компанию «Uklon», которая передала 200 промокодов по 100 гривен. Мы их раздадим по медучреждениям, и в компании пообещали, что будут еженедельно предоставлять нам эти промокоды, чтобы те, кто пользуется «Uklon», могли добираться, - сказал Александр Сенкевич.
Также мэр добавил, что планирует на этой неделе встретиться с рядом представителей других сервисов такси, чтобы они занимались подвозом сотрудников медучреждений.
Напомним, ранее стало известно, что аграрная компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.
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Сервис онлайн заказа автомобиля «Uklon» предоставит николаевским медучреждениям промокоды для бесплатного подвоза врачей на места работы.
Об этом сегодня, 24 марта, рассказал николаевский городской голова Александр Сенкевич в своем прямом эфире в Instagram.
Он отметил, что «Uklon» уже предоставила более 200 промокодов для работников.
– Это не рекламная пауза, я просто хочу поблагодарить компанию «Uklon», которая передала 200 промокодов по 100 гривен. Мы их раздадим по медучреждениям, и в компании пообещали, что будут еженедельно предоставлять нам эти промокоды, чтобы те, кто пользуется «Uklon», могли добираться, - сказал Александр Сенкевич.
Также мэр добавил, что планирует на этой неделе встретиться с рядом представителей других сервисов такси, чтобы они занимались подвозом сотрудников медучреждений.
Напомним, ранее стало известно, что аграрная компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.