Сервис онлайн заказа автомобиля «Uklon» предоставит николаевским медучреждениям промокоды для бесплатного подвоза врачей на места работы.

Об этом сегодня, 24 марта, рассказал николаевский городской голова Александр Сенкевич в своем прямом эфире в Instagram.

Он отметил, что «Uklon» уже предоставила более 200 промокодов для работников.

– Это не рекламная пауза, я просто хочу поблагодарить компанию «Uklon», которая передала 200 промокодов по 100 гривен. Мы их раздадим по медучреждениям, и в компании пообещали, что будут еженедельно предоставлять нам эти промокоды, чтобы те, кто пользуется «Uklon», могли добираться, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр добавил, что планирует на этой неделе встретиться с рядом представителей других сервисов такси, чтобы они занимались подвозом сотрудников медучреждений.

Напомним, ранее стало известно, что аграрная компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.