Заместитель директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» Александр Игнатенко рассказал, что николаевец, у которого был обнаружен коронавирус, уехал лечиться в Киев из-за того, что его не устроило качество оказания медицинской помощи.

Об этом он рассказал во время брифинга 28 марта, сообщает Шиповник.