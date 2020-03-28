Заместитель директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» Александр Игнатенко рассказал, что николаевец, у которого был обнаружен коронавирус, уехал лечиться в Киев из-за того, что его не устроило качество оказания медицинской помощи.
Об этом он рассказал во время брифинга 28 марта, сообщает Шиповник.
По словам Александра Игнатенко уровень оказания медицинской помощи в Киеве и Николаеве одинаковый.
— Он был на территории Николаева. Он обращался за медицинской помощью в инфекционную больницу, но его жену не устроил тот вид медицинской помощи, который был предложен, поэтому она вывезла его в Киев. При этом уровень медицинской помощи что в Киеве, что в Николаеве совершенно одинаковый. Просто у нас меньше VIP-палат, – рассказал Александр Игнатенко.
Как известно сегодня утром, 28 марта, в МОЗ сообщили о первом заболевшем коронавирусом в Николаевской области. Позже в Николаевской ОГА сообщили, что единственный случай заражения коронавирусом в Николаевской области, о котором сообщает Минздрав, выявлен у николаевца, который на данный момент находится в Киеве.
Напомним, заместитель директора «Николаевского областного лабораторного центра» Александр Игнатенков, рассказал, что у детей и родственников жителя Николаева, которому установили диагноз коронавирус, результаты анализов на СOVID-19 негативные.