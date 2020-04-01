В Днепропетровской области правоохранители разоблачили 42-летнюю жительницу города Вольногорск, которая занималась изготовлением и распространением детской порнографии.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Большинство порнографических материалов злоумышленница снимала дома с участием своей 4-летней дочери, созданием такого контента фигурантка занималась около 2 лет.

— Отснятые материалы детской порнографии злоумышленница сбывала за денежное вознаграждение. Делала это на специализированных форумах, в социальной сети и с помощью мессенджера. Цена одного видео составляла тысячу долларов. Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, использованные при изготовлении порнографических материалов, - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении. Ей грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в сентябре 2019 года на Киевщине 40-летний мужчина развращал и снимал порно-видео с участием своих детей 5-летнего мальчика и 2-летней девочки, отснятые видео продавал на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США.