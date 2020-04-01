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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили 42-летнюю жительницу города Вольногорск, которая занималась изготовлением и распространением детской порнографии.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
Большинство порнографических материалов злоумышленница снимала дома с участием своей 4-летней дочери, созданием такого контента фигурантка занималась около 2 лет.
— Отснятые материалы детской порнографии злоумышленница сбывала за денежное вознаграждение. Делала это на специализированных форумах, в социальной сети и с помощью мессенджера. Цена одного видео составляла тысячу долларов. Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, использованные при изготовлении порнографических материалов, - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении. Ей грозит до 10 лет заключения.
Напомним, в сентябре 2019 года на Киевщине 40-летний мужчина развращал и снимал порно-видео с участием своих детей 5-летнего мальчика и 2-летней девочки, отснятые видео продавал на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США.
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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили 42-летнюю жительницу города Вольногорск, которая занималась изготовлением и распространением детской порнографии.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
Большинство порнографических материалов злоумышленница снимала дома с участием своей 4-летней дочери, созданием такого контента фигурантка занималась около 2 лет.
— Отснятые материалы детской порнографии злоумышленница сбывала за денежное вознаграждение. Делала это на специализированных форумах, в социальной сети и с помощью мессенджера. Цена одного видео составляла тысячу долларов. Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, использованные при изготовлении порнографических материалов, - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении. Ей грозит до 10 лет заключения.
Напомним, в сентябре 2019 года на Киевщине 40-летний мужчина развращал и снимал порно-видео с участием своих детей 5-летнего мальчика и 2-летней девочки, отснятые видео продавал на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США.
|
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|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа