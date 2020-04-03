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Власти Китая сообщили, что суббота, 4 апреля, объявлен в стране днем траура по умершим от коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
4 апреля все государственные флаги в стране и в ее зарубежных представительствах будут приспущены. Также запрещены все развлекательные мероприятия.
Утром 4 апреля жители Китая проведут три минуты молчания в знак скорби о жертвах коронавируса.
Напомним, отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.
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Власти Китая сообщили, что суббота, 4 апреля, объявлен в стране днем траура по умершим от коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
4 апреля все государственные флаги в стране и в ее зарубежных представительствах будут приспущены. Также запрещены все развлекательные мероприятия.
Утром 4 апреля жители Китая проведут три минуты молчания в знак скорби о жертвах коронавируса.
Напомним, отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.