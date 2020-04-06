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В Испании зафиксировали 19 400 случаев заражений коронавирусом среди медицинских работников.
Об этом пишет РБК-Украина.
Как сообщается, в Испании у 19 400 лиц подтвердили коронавирус, что составляет более 14% от общего числа зараженных от начала эпидемии. По данным Минздрава Испании, лишь 10% инфицированных медиков нуждались в госпитализации, остальные лечатся дома в самоизоляции.
Также по их данным около 20% инфицированных медиков уже выздоровели.
Как отмечается, в Испании за сутки лабораторно подтвердили 637 смертей от коронавируса.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
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В Испании зафиксировали 19 400 случаев заражений коронавирусом среди медицинских работников.
Об этом пишет РБК-Украина.
Как сообщается, в Испании у 19 400 лиц подтвердили коронавирус, что составляет более 14% от общего числа зараженных от начала эпидемии. По данным Минздрава Испании, лишь 10% инфицированных медиков нуждались в госпитализации, остальные лечатся дома в самоизоляции.
Также по их данным около 20% инфицированных медиков уже выздоровели.
Как отмечается, в Испании за сутки лабораторно подтвердили 637 смертей от коронавируса.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь