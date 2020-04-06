В Испании зафиксировали 19 400 случаев заражений коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как сообщается, в Испании у 19 400 лиц подтвердили коронавирус, что составляет более 14% от общего числа зараженных от начала эпидемии. По данным Минздрава Испании, лишь 10% инфицированных медиков нуждались в госпитализации, остальные лечатся дома в самоизоляции.

Также по их данным около 20% инфицированных медиков уже выздоровели.

Как отмечается, в Испании за сутки лабораторно подтвердили 637 смертей от коронавируса.

Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.