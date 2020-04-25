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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова сообщила о 4 пациентах, которые выздоровели от коронавируса.
Об этом Светлана Федорова сообщила на своей странице в Facebook.
Так, Светлана Федорова отметила, что состоянием на 25 апреля, в ее больнице четверо выздоровевших и повторно обследованных методом ПЦР пациентов, получили негативный результат на COVID-19.
— Среди выздоровевших пациентов, а их четверо, повторное обследование – вирус не обнаружен, и ребенок. О ребенке с пневмонией и COVID-19 много шумели СМИ, она тоже была одна из первых официально подтвержденных. Первый контрольный ПЦР-отрицательный, ребенок в удовлетворительном состоянии. Среди отрицательных ПЦР выздоровевшая от COVID-19 есть и медработник одной из больниц, ранее подтвержденная и серьёзно перенесшая инфекцию, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевском областном штабе ликвидации последствий ЧС утром 25 апреля сообщали, о 111 подтвержденных случаях COVID-19, среди заболевших 31 медик.
Отметим, что в Николаевской области зарегистрировали вторую смерть от коронавирусной инфекции, умер 73-летний житель Доманевского района.
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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова сообщила о 4 пациентах, которые выздоровели от коронавируса.
Об этом Светлана Федорова сообщила на своей странице в Facebook.
Так, Светлана Федорова отметила, что состоянием на 25 апреля, в ее больнице четверо выздоровевших и повторно обследованных методом ПЦР пациентов, получили негативный результат на COVID-19.
— Среди выздоровевших пациентов, а их четверо, повторное обследование – вирус не обнаружен, и ребенок. О ребенке с пневмонией и COVID-19 много шумели СМИ, она тоже была одна из первых официально подтвержденных. Первый контрольный ПЦР-отрицательный, ребенок в удовлетворительном состоянии. Среди отрицательных ПЦР выздоровевшая от COVID-19 есть и медработник одной из больниц, ранее подтвержденная и серьёзно перенесшая инфекцию, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевском областном штабе ликвидации последствий ЧС утром 25 апреля сообщали, о 111 подтвержденных случаях COVID-19, среди заболевших 31 медик.
Отметим, что в Николаевской области зарегистрировали вторую смерть от коронавирусной инфекции, умер 73-летний житель Доманевского района.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов