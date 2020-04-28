Николаев будет отмечать 75 годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне без массовых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Так, в соответствии с требованиями санитарных норм безопасности, связанных с эпидемией коронавируса, массовые мероприятия в городе не будут проводиться.

«Впрочем каждый николаевец сможет присоединиться к празднованию: на ТРК «МАРТ» 9 мая в 9:00 начинается телевизионный марафон «Николаев помнит». В течение дня зрители станут своеобразными участниками праздника, смогут услышать поздравления земляков, песни военных лет, стихи, посвященные Победе, рассказы о местах, связанных с историей Победы над нацизмом, увидеть репортажи о возложении цветов, очерки о ветеранах войны», — говорится в сообщении.

В горсовете рассказали, что сегодня в Николаеве проживают только 134 человека, имеющих статус участника боевых действий (Второй мировой).

«Власть готовит поздравления и подарки ветеранам. Вручит их с соблюдением норм безопасности. Также призывает всех, кто выражает желание присоединиться к поздравлениям, делать это максимально осторожно и не подвергать опасности пожилых людей своим личным присутствием», — добавили в горсовете.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич еще раз призвал николаевцев, ветеранов особенно, оставаться в этот день дома, но пообещал лично проехать к каждому памятнику и почтить героев возложением цветов. Также мэр обратился к горожанам с просьбой отнестись с осторожностью к призывам принять участие в любой акции.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 апреля, во время пасхальных богослужений, храмы Николаева не были переполнены людьми.

Николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.

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