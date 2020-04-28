|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:41
|Заход солнца:
|19:58
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:13
|Температура завтра:
|+23 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.85 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.95 грн
|29.6 грн
Николаев будет отмечать 75 годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне без массовых мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Так, в соответствии с требованиями санитарных норм безопасности, связанных с эпидемией коронавируса, массовые мероприятия в городе не будут проводиться.
«Впрочем каждый николаевец сможет присоединиться к празднованию: на ТРК «МАРТ» 9 мая в 9:00 начинается телевизионный марафон «Николаев помнит». В течение дня зрители станут своеобразными участниками праздника, смогут услышать поздравления земляков, песни военных лет, стихи, посвященные Победе, рассказы о местах, связанных с историей Победы над нацизмом, увидеть репортажи о возложении цветов, очерки о ветеранах войны», — говорится в сообщении.
В горсовете рассказали, что сегодня в Николаеве проживают только 134 человека, имеющих статус участника боевых действий (Второй мировой).
«Власть готовит поздравления и подарки ветеранам. Вручит их с соблюдением норм безопасности. Также призывает всех, кто выражает желание присоединиться к поздравлениям, делать это максимально осторожно и не подвергать опасности пожилых людей своим личным присутствием», — добавили в горсовете.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич еще раз призвал николаевцев, ветеранов особенно, оставаться в этот день дома, но пообещал лично проехать к каждому памятнику и почтить героев возложением цветов. Также мэр обратился к горожанам с просьбой отнестись с осторожностью к призывам принять участие в любой акции.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 апреля, во время пасхальных богослужений, храмы Николаева не были переполнены людьми.
Николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Мы также писали, что несмотря на карантин, в Николаевском яхт-клубе люди гуляют компаниями и без масок.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Николаев будет отмечать 75 годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне без массовых мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Так, в соответствии с требованиями санитарных норм безопасности, связанных с эпидемией коронавируса, массовые мероприятия в городе не будут проводиться.
«Впрочем каждый николаевец сможет присоединиться к празднованию: на ТРК «МАРТ» 9 мая в 9:00 начинается телевизионный марафон «Николаев помнит». В течение дня зрители станут своеобразными участниками праздника, смогут услышать поздравления земляков, песни военных лет, стихи, посвященные Победе, рассказы о местах, связанных с историей Победы над нацизмом, увидеть репортажи о возложении цветов, очерки о ветеранах войны», — говорится в сообщении.
В горсовете рассказали, что сегодня в Николаеве проживают только 134 человека, имеющих статус участника боевых действий (Второй мировой).
«Власть готовит поздравления и подарки ветеранам. Вручит их с соблюдением норм безопасности. Также призывает всех, кто выражает желание присоединиться к поздравлениям, делать это максимально осторожно и не подвергать опасности пожилых людей своим личным присутствием», — добавили в горсовете.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич еще раз призвал николаевцев, ветеранов особенно, оставаться в этот день дома, но пообещал лично проехать к каждому памятнику и почтить героев возложением цветов. Также мэр обратился к горожанам с просьбой отнестись с осторожностью к призывам принять участие в любой акции.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 апреля, во время пасхальных богослужений, храмы Николаева не были переполнены людьми.
Николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Мы также писали, что несмотря на карантин, в Николаевском яхт-клубе люди гуляют компаниями и без масок.