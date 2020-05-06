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Койки для лечения больных коронавирусом в медицинских учреждениях Николаевской области заполнены всего на 2,32%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской облгосадминистрацией.
На сегодняшний день, из 9 больниц, определенных в области как госпитальные базы для приема и лечения пациентов с COVID-19, коронавирусные больные находятся только в двух.
В частности, заполненность мест в областном центре лечения инфекционных заболеваний составляет 8% или 12 человек. Всего в учреждении подготовили 150 коек для пациентов с коронавирусом.
Аналогичные места в Южноукраинской городской многопрофильной больнице заполнены на 26,7% или 8 человек на 30 коек.
В общем, в больницах Николаевской области, определенных госпитальными базами, насчитывается 862 койки для пациентов с COVID-19.
Ранее главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что каждый второй, которого гопитализируют в ее больницу, больной со сложной пневмонией, нуждающейся в интенсивной терапии.
Также она заявила, что сотрудники областного лабцентра МЗ Украины разглашают информацию о результатах анализов ее сотрудников третьим лицам и оказывают давление на медучреждение.
Напомним, по состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай.
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Койки для лечения больных коронавирусом в медицинских учреждениях Николаевской области заполнены всего на 2,32%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской облгосадминистрацией.
На сегодняшний день, из 9 больниц, определенных в области как госпитальные базы для приема и лечения пациентов с COVID-19, коронавирусные больные находятся только в двух.
В частности, заполненность мест в областном центре лечения инфекционных заболеваний составляет 8% или 12 человек. Всего в учреждении подготовили 150 коек для пациентов с коронавирусом.
Аналогичные места в Южноукраинской городской многопрофильной больнице заполнены на 26,7% или 8 человек на 30 коек.
В общем, в больницах Николаевской области, определенных госпитальными базами, насчитывается 862 койки для пациентов с COVID-19.
Ранее главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что каждый второй, которого гопитализируют в ее больницу, больной со сложной пневмонией, нуждающейся в интенсивной терапии.
Также она заявила, что сотрудники областного лабцентра МЗ Украины разглашают информацию о результатах анализов ее сотрудников третьим лицам и оказывают давление на медучреждение.
Напомним, по состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный