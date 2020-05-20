В Южноукраинске спасатели провели дезинфекцию улицы и подъезда многоэтажного жилого дома, у жильца этого дома обнаружили коронавирус.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

— В рамках предотвращения и противодействия распространению среди населения коронавирусной инфекции COVID-19 и на обращение Южноукраинского городского совета, спасатели 25 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провели дезинфекцию улицы и подъезда многоэтажного жилого дома на улице Дружбы народов в Южноукраинск, где было подтверждено случай СОVID-19, - сказано в сообщении.

Ранее, в Южноукраинске спасатели провели дезинфекцию улиц и подъездов многоэтажных жилых домов. Отметим, ВОЗ не рекомендует распылять дезинфицирующие средства на больших площадях.

Напомним, в Николаевской области состоянием на 10:00 20 мая выявлено 11 новых случаев COVID-19.