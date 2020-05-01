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В Южноукраинске спасатели провели дезинфекцию улиц и подъездов многоэтажных жилых домов.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— В рамках предотвращения и противодействия распространению среди населения коронавирусной инфекции COVID-19 и на обращение Южноукраинского городского совета, спасатели 25 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провели дезинфекцию улиц и подъездов многоэтажных жилых домов по улице Мира и улице Молодежная в Южноукраинске, - сказано в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 10:00 в Николаевской области всего выявлено 140 подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 в Южноукраинске. Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный рассказал, что с новыми 11 заболевшими коронавирусной инфекцией контактировало около 60 человек.
Напомним, жилые дома Николаева обрабатывают средствами дезинфекции 1 раз в 10 дней.
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В Южноукраинске спасатели провели дезинфекцию улиц и подъездов многоэтажных жилых домов.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— В рамках предотвращения и противодействия распространению среди населения коронавирусной инфекции COVID-19 и на обращение Южноукраинского городского совета, спасатели 25 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провели дезинфекцию улиц и подъездов многоэтажных жилых домов по улице Мира и улице Молодежная в Южноукраинске, - сказано в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 10:00 в Николаевской области всего выявлено 140 подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 в Южноукраинске. Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный рассказал, что с новыми 11 заболевшими коронавирусной инфекцией контактировало около 60 человек.
Напомним, жилые дома Николаева обрабатывают средствами дезинфекции 1 раз в 10 дней.