Распыление дезинфицирующих средств на больших пространствах или в просторных помещениях может принести больше вреда, чем пользы. Самая плохая идея — опрыскивание людей.

Об этом говорится в обновленной рекомендации ВОЗ по инфекционному контролю, сообщает CNN.

ВОЗ процитировала исследования, показывающие, что распыление отбеливателя или других химических веществ на большой территории неэффективно. То же самое касается дезинфекции ультрафиолетовым светом.

— Кроме того, распыление дезинфицирующих средств может привести к риску для глаз, раздражению дыхательных путей или кожи и связанным с этим последствиям для здоровья, — говорится в заявлении ВОЗ.

Известно, что в некоторых странах мыли целые улицы, в других — тротуары, но ВОЗ сказала, что это, вероятно, пустая трата сил.

Ранее руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС заявило, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19.