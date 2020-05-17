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Распыление дезинфицирующих средств на больших пространствах или в просторных помещениях может принести больше вреда, чем пользы. Самая плохая идея — опрыскивание людей.
Об этом говорится в обновленной рекомендации ВОЗ по инфекционному контролю, сообщает CNN.
ВОЗ процитировала исследования, показывающие, что распыление отбеливателя или других химических веществ на большой территории неэффективно. То же самое касается дезинфекции ультрафиолетовым светом.
— Кроме того, распыление дезинфицирующих средств может привести к риску для глаз, раздражению дыхательных путей или кожи и связанным с этим последствиям для здоровья, — говорится в заявлении ВОЗ.
Известно, что в некоторых странах мыли целые улицы, в других — тротуары, но ВОЗ сказала, что это, вероятно, пустая трата сил.
Ранее руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС заявило, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19.
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Распыление дезинфицирующих средств на больших пространствах или в просторных помещениях может принести больше вреда, чем пользы. Самая плохая идея — опрыскивание людей.
Об этом говорится в обновленной рекомендации ВОЗ по инфекционному контролю, сообщает CNN.
ВОЗ процитировала исследования, показывающие, что распыление отбеливателя или других химических веществ на большой территории неэффективно. То же самое касается дезинфекции ультрафиолетовым светом.
— Кроме того, распыление дезинфицирующих средств может привести к риску для глаз, раздражению дыхательных путей или кожи и связанным с этим последствиям для здоровья, — говорится в заявлении ВОЗ.
Известно, что в некоторых странах мыли целые улицы, в других — тротуары, но ВОЗ сказала, что это, вероятно, пустая трата сил.
Ранее руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС заявило, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19.