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Руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС в пятницу, 24 апреля, заявили, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что эта болезнь – общая угроза, которую можно победить только общими усилиями.
— Опыт подсказывает нам, что даже когда инструменты доступны, они не одинаково доступны для всех. Мы не можем допустить, чтобы это произошло, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус на виртуальной конференции.
В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью глобальных усилий по объявлению взносов в начале мая будет мобилизация 7,5 млрд евро для активизации работы по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
— Было бы необъяснимо и непростительно, если эта вакцина будет доступна только в той стране, в которой она была изобретена, или в которую инвестировала крупная компания. С того момента, как мы выиграем эту битву, мы должны сделать вакцину доступной для всех групп населения как можно скорее и повсюду, – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
В то же время США решили не присоединяться к этой инициативе ВОЗ.
Ранее сообщалось, что ведущие республиканцы в Сенате США обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой провести независимый обзор ответных мер Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса.
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Руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС в пятницу, 24 апреля, заявили, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что эта болезнь – общая угроза, которую можно победить только общими усилиями.
— Опыт подсказывает нам, что даже когда инструменты доступны, они не одинаково доступны для всех. Мы не можем допустить, чтобы это произошло, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус на виртуальной конференции.
В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью глобальных усилий по объявлению взносов в начале мая будет мобилизация 7,5 млрд евро для активизации работы по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
— Было бы необъяснимо и непростительно, если эта вакцина будет доступна только в той стране, в которой она была изобретена, или в которую инвестировала крупная компания. С того момента, как мы выиграем эту битву, мы должны сделать вакцину доступной для всех групп населения как можно скорее и повсюду, – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
В то же время США решили не присоединяться к этой инициативе ВОЗ.
Ранее сообщалось, что ведущие республиканцы в Сенате США обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой провести независимый обзор ответных мер Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов