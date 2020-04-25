Руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС в пятницу, 24 апреля, заявили, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что эта болезнь – общая угроза, которую можно победить только общими усилиями.

— Опыт подсказывает нам, что даже когда инструменты доступны, они не одинаково доступны для всех. Мы не можем допустить, чтобы это произошло, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус на виртуальной конференции.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью глобальных усилий по объявлению взносов в начале мая будет мобилизация 7,5 млрд евро для активизации работы по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

— Было бы необъяснимо и непростительно, если эта вакцина будет доступна только в той стране, в которой она была изобретена, или в которую инвестировала крупная компания. С того момента, как мы выиграем эту битву, мы должны сделать вакцину доступной для всех групп населения как можно скорее и повсюду, – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

В то же время США решили не присоединяться к этой инициативе ВОЗ.

Ранее сообщалось, что ведущие республиканцы в Сенате США обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой провести независимый обзор ответных мер Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса.