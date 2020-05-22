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Николаевский городской голова Александр Сенкевич отреагировал на требования митинговавших под зданием горсовета торговцев с ярмарки на Колодезной. Он подчеркнул, что они должны соблюдать условия карантина и предложил им торговать на рынках, оплачивая аренду за место.
Об этом мэр сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Сегодня ко мне под горисполком, к моему рабочему месту, пришли люди, которые требовали выйти на встречу с ними. Во-первых, городско голова — это тоже должностное лицо, у которого есть рабочий день. День этот планируется за неделю у меня. Есть план работ, согласно которому я следую. Работаю я по всему городу и не всегда нахожусь на рабочем месте в своем кабинете, — пояснил мэр свое отсутствие.
Также он сказал, что принципиально не будет общаться с теми, кто не соблюдает закон и не предупреждает органы власти о проведении митингов заранее.
— Что касается вопросов, когда ко мне приходят люди: «Эй, Сенкевич, давай выходи, разбираться будем» — дела не будет. Для того, чтобы проводить какие-либо митинги, пикеты есть закон. Согласно закону, вы должны подать информацию о том, что будет проводиться такое мероприятие заранее. По крайней мере, я буду понимать, что это логичное мероприятие, постараюсь подготовиться и выйти к вам. Если это без предупреждения, я принципиально выходить не собираюсь, потому что есть закон, — добавил Александр Сенкевич.
Городской голова подчеркнул, что в Николаеве работает 19 рынков и почти на каждом из них есть свободные места для торговли.
— Сегодня мужчина орал «Вы сидите здесь за наши налоги, мы хотим незаконно торговать». Одно другому противоречит. Коллеги, сегодня есть 19 рынков разного типа в Николаеве, вы спокойно можете идти и торговать на любом из них. Заплатите аренду за день, за месяц. Специально позвонил Ивану Андреевичу Белоусу (глава Николаевского обпотребсоюза, — прим.) по поводу того, есть ли места на рынках. Он сказал везде есть места, пусть идут и торгуют, — рассказал мэр.
Александр Сенкевич призвал торговцев соблюдать правила, работать на рынках, а не «разводить антисанитарию».
— Давайте соблюдать правила. Если вы хотите торговать, идите на 3-ю, 6-ю Слободскую, где там еще рядом есть рынки, можно спокойно заходить и на выходных. А не разводить антисанитарию, пИсать другим людям под балкон и прочее. У нас сегодня карантин, и если нужно торговать по правилам, делайте это по правилам. А угрожать, вымогать что-то мы не можем, — резюмировал городской голова.
Напомним, сегодня, 22 мая, в Николаеве перед зданием городского совета прошел митинг торговцев, которые требовали разрешить работу ярмарки на Колодезной.
Они пытались прорваться внутрь здания мэрии и заявили, что несмотря на запреты, в субботу начнут торговлю.
Также митингующие заявили, что им не разрешают вести деятельность из-за рынка по улице 3-й Слободской.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич отреагировал на требования митинговавших под зданием горсовета торговцев с ярмарки на Колодезной. Он подчеркнул, что они должны соблюдать условия карантина и предложил им торговать на рынках, оплачивая аренду за место.
Об этом мэр сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Сегодня ко мне под горисполком, к моему рабочему месту, пришли люди, которые требовали выйти на встречу с ними. Во-первых, городско голова — это тоже должностное лицо, у которого есть рабочий день. День этот планируется за неделю у меня. Есть план работ, согласно которому я следую. Работаю я по всему городу и не всегда нахожусь на рабочем месте в своем кабинете, — пояснил мэр свое отсутствие.
Также он сказал, что принципиально не будет общаться с теми, кто не соблюдает закон и не предупреждает органы власти о проведении митингов заранее.
— Что касается вопросов, когда ко мне приходят люди: «Эй, Сенкевич, давай выходи, разбираться будем» — дела не будет. Для того, чтобы проводить какие-либо митинги, пикеты есть закон. Согласно закону, вы должны подать информацию о том, что будет проводиться такое мероприятие заранее. По крайней мере, я буду понимать, что это логичное мероприятие, постараюсь подготовиться и выйти к вам. Если это без предупреждения, я принципиально выходить не собираюсь, потому что есть закон, — добавил Александр Сенкевич.
Городской голова подчеркнул, что в Николаеве работает 19 рынков и почти на каждом из них есть свободные места для торговли.
— Сегодня мужчина орал «Вы сидите здесь за наши налоги, мы хотим незаконно торговать». Одно другому противоречит. Коллеги, сегодня есть 19 рынков разного типа в Николаеве, вы спокойно можете идти и торговать на любом из них. Заплатите аренду за день, за месяц. Специально позвонил Ивану Андреевичу Белоусу (глава Николаевского обпотребсоюза, — прим.) по поводу того, есть ли места на рынках. Он сказал везде есть места, пусть идут и торгуют, — рассказал мэр.
Александр Сенкевич призвал торговцев соблюдать правила, работать на рынках, а не «разводить антисанитарию».
— Давайте соблюдать правила. Если вы хотите торговать, идите на 3-ю, 6-ю Слободскую, где там еще рядом есть рынки, можно спокойно заходить и на выходных. А не разводить антисанитарию, пИсать другим людям под балкон и прочее. У нас сегодня карантин, и если нужно торговать по правилам, делайте это по правилам. А угрожать, вымогать что-то мы не можем, — резюмировал городской голова.
Напомним, сегодня, 22 мая, в Николаеве перед зданием городского совета прошел митинг торговцев, которые требовали разрешить работу ярмарки на Колодезной.
Они пытались прорваться внутрь здания мэрии и заявили, что несмотря на запреты, в субботу начнут торговлю.
Также митингующие заявили, что им не разрешают вести деятельность из-за рынка по улице 3-й Слободской.