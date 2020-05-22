Торговцы с ярмарки на Колодезной в Николаеве, которые требуют от власти разрешить им работать, заявили, что им не разрешают вести деятельность из-за рынка по улице 3-й Слободской.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время диалога митингующих с первым заместителем Николаевского городского головы Владимиром Крыленко торговцы заявили, что их ярмарку пытаются закрыть каждый год так как она мешает работающему неподалеку рынку на улице 3-й Слободской.

— Ярмарка же неспроста, нас пытаются закрыть не просто так. Я пытаюсь донести, что нас каждый год пытаются закрыть. Почему? Потому что мы мешаем рынку Дзержинскому (3-й Слободской - прим.), - заявил один из протестующих.

В ходе разговора продавцам предложили продолжить торговлю на рынках Николаева, которым сейчас разрешили работать, однако люди заявили, что арендная плата там слишком высокая, а также их там «никто не знает» и они ничего не смогут продать.

Также Владимир Крыленко заявил, что в ближайшее время будет проведено совещание, на котором будет принято решение, можно ли организовать ярмарку в следующую субботу с соблюдением карантинных мер.

— Мы отработаем с Госпродпотребслужбой, с врачами, с лабораторным центром, при каких условиях есть возможность сделать эту ярмарку на следующую субботу. Если мы эти условия чётко сформулируем, то вам скажем. Я вам в понедельник позвоню и начнем искать варианты сближения. Если не найдём вариант — то мы вам во вторник уже скажем, - подытожил Владимир Крыленко.

Напомним, что торговцы с ярмарки на Колодезной сегодня пытались прорваться внутрь здания мэрии и заявили, что несмотря на запреты, в субботу начнут торговлю.