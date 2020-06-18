Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что за последние сутке в городе было выявлено 5 новых случаев коронавируса.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

«Четыре случая выявили по тестам, которые делали перед плановыми операциями, еще один человек обратился в медучреждение самостоятельно», — сообщил Александр Сенкевич.

Четверо заболевших, по словам мэра, находятся в нормальном состоянии, один госпитализирован.

«Хочу обратиться к вам. Мы видим, что в последние дни в Украине ежедневно увеличивается количество заболевших. Вчера было зарегистрировано наибольшее количество умерших в один день. Не все хорошо, мы очень расслабились», — подчеркнул он.

Мэр добавил, что снова будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте, отметив, что на госуровне могут опять ввести жесткие правила пользования транспортом.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 18 июня в Николаевской области обнаружили 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.

При этом за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.

Министерство здравоохранения представило сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.