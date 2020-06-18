Ряд городов по всей Европе ввели локальные карантины из-за вспышек новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на европейские СМИ.

«Во многих городах Европы были применены локальные карантины из-за вспышки новых случаев COVID-19», — говорится в публикации.

Среди них, как пишет издание, закрытие школ и детсадов в немецком округе Гютерсло, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Учебные заведения будут закрыты до начала летних каникул 29 июня. Такие меры были введены для замедления распространения коронавируса после локальной вспышки, которая началась на одном из местных производств.

Кроме того, на севере Греции все жители общины Эхинос в Ксанте были подвержены строгому карантину на семь дней, чтобы избежать распространения COVID-19. В последние дни в регионе зарегистрировано 73 новых случая и 4 смерти.

В Словении руководитель группы, консультирующей Министерство здравоохранения по коронавирусу, призвал к немедленному введению жестких мер после того, как в некоторых соседних странах было зарегистрировано увеличение числа новых инфекций.

Между тем Болгария сообщила о рекордно высоком уровне новых случаев коронавируса. Число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3453 в среду после того, как за последние сутки было подтверждено 112 новых инфекций. По меньшей мере, в 35 человек в Шуменском районе обнаружили коронавирус из-за халатности местного фельдшера.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 18 июня в Николаевской области обнаружили 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.

При этом за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.

Министерство здравоохранения представило сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.

При этом из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 на Закарпатье снова закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение. На одном из въездов в область по трассе Киев-Чоп устанавливают блокпост.

Отметим, что новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса ввели также в Тернополе.