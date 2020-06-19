В отношении работников Херсонского областного кардиологического диспансера, которые выдавали справки о том, что лечили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, открыли уголовное производство.

Об этом говорится в заявлении инициативной группы «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

Отмечается, что врачей подозревают во влиянии на работников правоохранительного органа с целью помешать задержанию лица, совершившего преступление, а также по статье «выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов».

«Главврач кардиодиспансера Мазуряк не впервые скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. Еще печальнее, что Мазуряк подставил свой коллектив, и им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой «услуги» заказчику Екатерины Гандзюк — потеря врачами должностей, высокие штрафы или даже лишение свободы», — говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк. Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня.

Сообщалось, что досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.

Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.

Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.

Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.