Под завалами разрушенной взрывом многоэтажки на Позняках в Киеве больше нет погибших. Таким образом, всего в результате взрыва погибли пять человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что к разбору завалов привлечено более 200 человек и 44 единицы техники. Всего подразделения ГСЧС изъяли из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.

Взрыв произошел в многоэтажке на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения. В результате были разрушены квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этаже здания. Разбор завалов осложнялся угрозой обрушения всей секции. Жителей многоэтажки эвакуировали и временно расселили.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва. Также жителям дома готовы выделить 30 миллионов гривен киевские власти. На сегодняшний день под завалами здания спасатели нашли 5 погибших.