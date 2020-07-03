Новые карантинные ограничения вводят в Харькове из-за распространения коронавирусной инфекции.

Такое решение приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, которая прошла под председательством первого заместителя городского головы Игоря Терехова, сообщает корреспондент Укринформа.

«Прежде всего, это касается ограничения работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий — в количестве участников не более 10 человек. Кроме того, надо запретить работу заведений общественного питания, где отсутствуют летние площадки или площадь зала составляет менее 50 кв. м — кроме предоставления услуг по осуществлению адресной доставки заказов или заказов на вынос. Кроме того, нам было рекомендовано ограничить работу кафе, ресторанов до 22:00. Это основе меры, которые на сегодняшний день я предлагаю, чтобы мы приняли», — сказал Игорь Терехов.

По его словам, к полиции есть просьба проконтролировать эти ограничения. Члены комиссии единогласно поддержали предложения вице-мэра. Заседание комиссии было едва ли не самым коротким в истории горсовета: в пределах 5 минут.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, по состоянию на 3 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрированы 1570 случаев заболевания коронавирусом, 1 тысяча 162 пациента выздоровели, 87 — умерли. Показатель заболеваемости составляет от 15 до почти 17 на 100 тысяч населения.

Ранее на Волыни усилили карантинные мероприятия в районах массового отдыха.

Напомним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.

Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.