Всемирная организация здравоохранения ожидает получить первые предварительные результаты клинических испытаний лекарств от коронавируса через 2 недели.

Об этом на брифинге заявил председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает Укринформ.

«Первые результаты испытаний препарата от COVID-19 ожидаются через 2 недели», — сказал он.

В то же время руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан не стал прогнозировать, когда препарат от коронавируса станет доступным массовому потребителю. По его словам, вопрос не в том, когда разработают эффективную вакцину от COVID-19, а в том, как скоро смогут наладить ее массовое производство.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 11 084 167 случаев заражения коронавируса, в частности 526 358 летальных, выздоровели 6 208 643 человека.

Ранее сообщалось, что в северной итальянской провинции Венето скорость распространения коронавируса в течение последней недели выросла до опасного уровня.

Напомним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.

Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.