Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентов спрашивали: «Как вы знаете, в Беларуси продолжаются массовые протесты против власти Лукашенко. Кого вы больше поддерживаете — тех, кто протестует, или Лукашенко?».

В КМИС также отмечают, что если в западных и центральных регионах больше тех, кто поддерживает протестующих, то в северных и восточных — тех, кто за Лукашенко.

Также социологи выяснили, за каких политиков и политические партии опрошенные голосовали на выборах. Так, протестующих больше всего поддерживают избиратели Петра Порошенко и его партии «Европейская Солидарность» (81,1%). За Лукашенко больше выступают избиратели Юрия Бойко (71,4%), «Оппозиционной платформы — За жизнь» (66,8%) и «Партии Шария».(71,2%).

Опрос проводился с 12 по 16 сентября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В общем провели 2000 интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.

Также напомним, что на протестных акциях в Белоруссии, которые начались после состоявшейся 23 сентября инаугурации президента Александра Лукашенко, задержали более 150 человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмущен обвинениями со стороны некоторых стран по поводу «тайной» инаугурации. Говорит, никого о таком мероприятии предупреждать не обязан.