Почти треть населения Украины, а именно 31,3%, поддерживает президента Беларуси Александра Лукашенко. В то же время на стороне протестующих — 45,3%.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Респондентов спрашивали: «Как вы знаете, в Беларуси продолжаются массовые протесты против власти Лукашенко. Кого вы больше поддерживаете — тех, кто протестует, или Лукашенко?».
В КМИС также отмечают, что если в западных и центральных регионах больше тех, кто поддерживает протестующих, то в северных и восточных — тех, кто за Лукашенко.
Также социологи выяснили, за каких политиков и политические партии опрошенные голосовали на выборах. Так, протестующих больше всего поддерживают избиратели Петра Порошенко и его партии «Европейская Солидарность» (81,1%). За Лукашенко больше выступают избиратели Юрия Бойко (71,4%), «Оппозиционной платформы — За жизнь» (66,8%) и «Партии Шария».(71,2%).
Опрос проводился с 12 по 16 сентября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В общем провели 2000 интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.
Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.
Также напомним, что на протестных акциях в Белоруссии, которые начались после состоявшейся 23 сентября инаугурации президента Александра Лукашенко, задержали более 150 человек.
Президент Беларуси Александр Лукашенко возмущен обвинениями со стороны некоторых стран по поводу «тайной» инаугурации. Говорит, никого о таком мероприятии предупреждать не обязан.
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Почти треть населения Украины, а именно 31,3%, поддерживает президента Беларуси Александра Лукашенко. В то же время на стороне протестующих — 45,3%.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Респондентов спрашивали: «Как вы знаете, в Беларуси продолжаются массовые протесты против власти Лукашенко. Кого вы больше поддерживаете — тех, кто протестует, или Лукашенко?».
В КМИС также отмечают, что если в западных и центральных регионах больше тех, кто поддерживает протестующих, то в северных и восточных — тех, кто за Лукашенко.
Также социологи выяснили, за каких политиков и политические партии опрошенные голосовали на выборах. Так, протестующих больше всего поддерживают избиратели Петра Порошенко и его партии «Европейская Солидарность» (81,1%). За Лукашенко больше выступают избиратели Юрия Бойко (71,4%), «Оппозиционной платформы — За жизнь» (66,8%) и «Партии Шария».(71,2%).
Опрос проводился с 12 по 16 сентября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В общем провели 2000 интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.
Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.
Также напомним, что на протестных акциях в Белоруссии, которые начались после состоявшейся 23 сентября инаугурации президента Александра Лукашенко, задержали более 150 человек.
Президент Беларуси Александр Лукашенко возмущен обвинениями со стороны некоторых стран по поводу «тайной» инаугурации. Говорит, никого о таком мероприятии предупреждать не обязан.